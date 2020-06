Yazmín Vásquez comparte video de sus inicios en TV y luce irreconocible

View this post on Instagram

Así empecé en la tele jajaja me dio un poco de nervio verme, era tan chica (bastante cachetona digámoslos jajajaja) pero estaba fascinada haciendo lo que más me gustaba, a puro ♥️no más porque los recursos eran pocos jajajaja tantos recuerdos y amigos con los que trabajé en esa linda época en FullCanal … mira @elun_arte … un abrazo al cielo al gran Pablo Celis 🙏🏻