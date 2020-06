Mane Swett se pone el parche antes de la herida y desactiva comentarios en polémica publicación

La actriz María Elena Swett se encuentra pasando la cuarentena junto a su hijo en su casa de la playa. La artista, que se ha mantenido muy activa en redes sociales, compartió una publicación que pensó causaría polémica, por lo que decidió desactivar los comentarios.

Swett compartió un meme donde aparece su rostro en una imagen de la virgen María que dice: "Comparte esta Mane Swett para que nunca te falte pega".

La actriz prefirió dejar la foto sin la posibilidad de comentar, para evitarse la mala onda de la gente.

"Hereje. Descreída. Así le dirán de mí a mi mamá y ella a mí y yo estoy muy sensible para recibirlo. Me preparo en modo “Desactivar Comentarios”", escribió junto a la imagen.

Además, invitó a sus seguidores a sonreír y no perder la esperanza. "Para todos los demás gracias por Sonreír. Sonríe por Favor. No pierdas la Fe porque entre todos nos estamos afirmando. Te abrazo Grande y Fuerte como a mí me gusta".