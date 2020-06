El regalo por el que Carlos Calero rompió en llanto en medio de Día a Día

View this post on Instagram

Colores que me llenan de buena energía, nada como el azul combinado con blanco y rojo al mejor estilo de @poloralphlauren @ralphlauren Jueves de @diaadiacaracoltv @pauceballos19 @sofiacalero @ccalero94 @jennycordoba2 @carolinacruzosorio @caritosotooficial @apuntesdecata