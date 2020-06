La pena de Diana y Cecilia Bolocco: celebran a distancia el cumpleaños número 88 de su padre

View this post on Instagram

Así celebramos el cumpleaños N 88 de mi papá. 88 años! Un número grande para un papá maravilloso. No pudimos abrazarnos, sostener la torta para que apagara las velas, chocar las copas ni mirarnos cara a cara. Una realidad que viven muchos de ustedes. Cuesta, cuesta mucho, pero ya podremos volver a estar juntos. Feliz cumpleaños papito lindo. Y a todos ustedes un abrazo enorme. Cuéntenme cómo viven esta separación física con sus familias. Fuerza y ánimo!