"Agradezcan que me puse pantalones": Diana Bolocco muestra cómo anima el matinal desde su casa

Cambiarse al teletrabajo implica un poco de relajo en el look, y eso bien lo sabe Diana Bolocco, quien compartió en sus redes sociales "lo que no se ve" de su imagen mientras conduce el "Mucho Gusto".

Con pantuflas y en un rincón de su casa se instaló la animadora del matinal de Mega, quien sin dudarlo, dejó los tacones en el clóset y se relajó con unas pantuflas calentitas.

"Aquí! Teletrabajando. Lista para comenzar este viernes en @muchogustomatinal. Con pantuflas, pero agradezcan que al menos me puse pantalones", escribió junto a la foto donde se ven sus zapatillas de levantar peludas.

"Teletrabajo=pantuflas #sesabe", le escribió Begoña Basauri, quien fue una de las primeras en reaccionar a su publicación.

Varios de sus seguidores aplaudieron el look de la conductora: "Me encanta la buena chispa q tienes Diana hoy me imagino q en las pausa estas bailando", "Que bella, en realidad como siempre… PD:Me encanto su abrigo", "Sí, me encantaron tus pantuflas. Dato por favor 😜".