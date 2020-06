El día de furia en Twitter: Yuyuniz Navas recibe fuertes críticas por comentario sobre las personas que se quejan

"Hasta cuándo las quejas, críticas. Hasta cuándo culpas a otro. El único responsable aquí de tu vida, eres tú. Reinventarse es la única responsabilidad y asumir que tu creas tu día. Ni el estado, ni el jefe, sólo tú".

Ese es el comentario que la instructora de yoga y actriz Yuyuniz Navas publicó en su cuenta de Twitter, respecto a la pandemia del coronavirus y cuarentena, y que la transformado en blanco de críticas en redes sociales, además de transformarse en tendencia.

Hasta cuando las quejas, críticas. Hasta cuando culpas a otro. El único responsable aquí de tu vida, eres tú. Reinventarse es la única responsabilidad y asumir que tu creas tu día. Ni el estado, ni el jefe, sólo tu — Yuyuniz Navas (@yuyuniznavas) June 18, 2020

Luego comenzó a salir a defenderse y contestar:

"No me llegan tus críticas, ni juicios ni insultos. Es lamentable tu pobre discernimiento para distinguir la verdad. No soy oveja ni sigo rebaños. Tus interpretaciones sólo hablan de ti. Cree lo que quieras creer, es tu vida. Yo vivo la mía conscientemente", publicó.

El comunismo nunca ha funcionado, y la violencia no conduce a nada. Es más fácil quedarse ignorante y culpar al otro, es valiente tomar el protagonismo de la vida, y elegir como vivirla #nomascomunismo #NoViolencia — Yuyuniz Navas (@yuyuniznavas) June 18, 2020

Acá te dejamos con algunas de las críticas en Twitter:

Es que pensar como Yuyuniz no sólo es criminal también es psicópata. — #YoApruebo #RenunciaPiñera #QueSeVayanTodos (@JulietaL38) June 18, 2020

Amiga, guarde estos sabios consejos para sus alumnas de yoga. Ahí es totalmente válido. Pero para la gente honrada, trabajadora que gana una miseria, este consejo es violencia pura. — FrankPV (@gpsnx990) June 18, 2020

Ay yuyuniz, si no fueras la hija de, y en la situación socieconómica que te tocó nacer, estarias haciendo fila en la muni para pedir tu caja de mercadería, sé agradecida y empática por favor, namasté — 🦊 Melina 🦊 (@Maggiez) June 18, 2020

Y yo pensaba que el yoga también trabaja el alma y cosas más profundas, me equivoqué. Falta de empatía, creer que todas las personas pueden afrontar la vida de igual forma, cuando sabemos que no todos tenemos las mismas oportunidades ni educación. — Renato Ignao (@renignao) June 18, 2020