Pamela Leiva comparte foto del recuerdo de cuando trabajó como teletubbie

📸 1 partiendo el encierro… 📸 2 seguimos en cuarentena… la verdad doy gracias de poder quedarme en casa, aunque sé que estamos cansados de estar encerrados, pero hoy es lo más importante que podemos hacer para bajar la curva de contagio. La incertidumbre y el miedo son parte de nuestro día a día, pero no bajemos los brazos debemos cuidarnos y apoyar a quienes lo están pasando mal, se que a nadie le sobra hoy, pero si puede ayudar alguna olla común o alguna familia que lo necesite… hágalo ♥️🙏 . Vamos a estar bien (eso me lo repito todo el día). Les mando un abrazo gigante lleno de amor. Cuídense mucho y vamos a estar bien♥️ vamos a estar bien, estamos bien, estamos bien ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️. . . Amiguitos este 14 de junio tengo mi segundo show on line si quiere verlo deje el link para las entradas en mi bio 😘