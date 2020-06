Leonor Valera recuerda a su hijo con tierna foto a más de un año de su fallecimiento

View this post on Instagram

What I would give to be able to hold your hand like this again. But your beautiful smile still floats inside my heart despite the year and 7 months that have passed since you took flight my little Prince ❤️ Qué no daría por volver a tenerte la mano así mi pequeño Principito. Pero esa hermosa sonrisa no se borra de mi corazón a pesar del año y 7 meses que han pasado desde que emprendiste vuelo. Eres más lindo que el Sol.