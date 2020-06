Las conmovedoras palabras del ex novio de Daniella por su situación

View this post on Instagram

La vida nos pone pruebas a lo largo de nuestro camino, algunas muy muy duras. Y tu forma de afrontar esto me tiene completamente sin palabras. Tu entereza y de ver siempre el vaso medio lleno, es tu mejor actitud. Hace pocas semanas estuviste tan cerca de dejarnos y aferrarte a eso, que estás viva y a ser agradecida es impresionante. Gracias por enseñarme tanto cada día. Estoy escribiendo estas palabras a tu lado, 24 horas después de tu cirugía y eres tú la que lleva todo el día gastando bromas. Hay cosas que nunca cambian, y tú eres la de la alegria. 🙌🏻☀️