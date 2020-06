Se enteró por la prensa: TVN desvinculó a Álvaro Escobar del canal, pero él señaló que "no se han comunicado"

La desvinculación laboral, en periodos de pandemia, puede ser un tanto compleja. La notificación por carta, el firmar papeles, a veces el proceso no se coordina bien. Al parecer, un caso de este tipo afecta al animador Álvaro Escobar. Según consigna BioBio en su web, en horas de tarde del pasado miércoles desde TVN confirmaron la desvinculación del animador, quien estuvo ligado al canal desde 2018.

“En el contexto de que ‘Rojo’ fue suspendido a raíz de la pandemia, TVN hizo uso de su facultad de término de contrato”, aseguraron desde el canal público a citado medio. Desde TVN agregaron que se “le envió la carta por correo certificado con la notificación del término de contrato el 4 de mayo a la dirección registrada en su contrato”, que es lo que exige la ley.

"A mí no me han notificado"

Escobar, quien también es animador de "Expreso Bío Bío", programa de la citada radio, aseveró que no ha tenido notificación de parte del canal público respecto a una eventual salida. El profesional relató que “a mí no me han requerido desde Televisión Nacional, no se han comunicado conmigo para pedirme que haga nada". "Me enteré por el exequipo de Rojo, hace dos meses, que los habían desvinculado y que Rojo se terminaba”, indicó.

“Yo tengo un contrato a dos años, que es un contrato a plazo fijo, por lo tanto no se puede terminar anticipadamente un contrato de ese tipo, a menos que haya una imposición de pagar el contrato anticipadamente. Eso es todo lo que yo sé”, agregó. “Creo que si se ha hecho público esta intensión, yo me encargaría de hacerle saber al trabajador su situación. Pasa de irregular”, concluyó Escobar en conversación con BioBio.