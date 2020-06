"La aplicación ya no reconocía mi teléfono": Tonka Tomicic cuenta cómo sufrió el hackeo de su cuenta de WhatsApp

La animadora Tonka Tomicic vivió un martes marcado por el hackeo de su cuenta de WhatsApps. Tras percatar situaciones extrañas, dio aviso a sus contactos a través de Instagram e hizo la denuncia correspondiente ante la PDI.

"A todos mis contactos, hackearon mi WhatsApp, por favor bloquear mi contacto", fue la publicación en Instagram de la animadora que se tuvo que ausentar del matinal "Bienvenidos" de ayer martes, justamente por el hackeo de su cuenta en WhatsApp.

Y en la edición de este miércoles de LUN , la conductora de Canal 13 entregó detalles de esta difícil situación que le tocó vivir. "A las 6 de la mañana, después de terminar de hacer ejercicios, me empezaron a llegar varios mensajes de texto con códigos de WhatsApp", partió explicando.

"No hice caso, pero me pareció raro porque la semana anterior también había pasado lo mismo. A las 8:15 estaba en el canal, ya preparada para el matinal. Estaba hablando en un grupo de WhatsApp cuando de pronto la aplicación se va a blanco", continuó.

"Me pareció raro y se fue a blanco como cuando uno recién baja la aplicación. Fue como empezar desde cero, me pidió que ingresara mi número de teléfono y un código. Introduje mi teléfono, pero la aplicación ya no reconocía mi teléfono, no alcancé a meter ningún código", prosiguió.

Tonka terminó de convencerse de que había sufrido el hackeo de su WhatsApp cuando se percató de que "a algunos amigos le empezaron a llegar mensajes a grupos, sólo a grupos antiguos que tenía en mi WhatsApp. Sin embargo yo podía seguir utilizando mi teléfono, desde ahí llamé a la PDI para poner la denuncia".