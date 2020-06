¿Sara Corrales está coqueteando con el ex de Melina Ramírez?

View this post on Instagram

Devuelve todo lo bueno que recibes. La generosidad atrae más generosidad. Y no sólo hablo de cosas materiales, hablo también de sentimientos, de conocimiento, de tiempo, de sonrisas, de las cosas realmente valiosas en la vida. Feliz noche! 🧚🏽‍♀️💚🧚🏽‍♀️ (esta foto fue tomada en uno de los viajes más maravillosos que pude hacer antes de la cuarentena a Los Roques, Venezuela)