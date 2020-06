"Agradezco ser privilegiada": Marcela Vacarezza se refiere a las críticas en redes sociales

En entrevista con Angélica Castro para revista Velvet, Marcela Vacarezza se refirió a las críticas que recibe algunas veces en redes sociales por estar en una situación de privilegio.

"Me da entre rabia y pena que seamos tan fáciles de criticar, tan dueños de hablar del otro cuando a veces no nos vemos nosotros mismos", comenzó explicando la animadora.

Y aunque reconoce estar en una situación favorable, ello no implica que también le afecten algunas cosas, como por ejemplo, haber estado dos meses alejada de su marido. "A mí me dicen mucho que vivo en un mundo que no existe… Y bueno, sí existe. Una realidad que la tiene un porcentaje pequeño del país, pero existe y agradezco ser privilegiada, como me dicen, lo tengo súper claro".

"Sé que hay gente que pasa dificultades que yo no las tengo, que es la cesantía, el hambre (…) pero dentro de mi realidad el estar lejos de mi marido dos meses y medio me afecta. Ahí sale el comentario (en redes sociales): ‘te quejas por todo’. He llegado a pensar algo tan cruel con que lo único que se le permitiría a uno, nadie escribiría una agresión, sería que se me muera un cercano", agregó.

La sicóloga finalizó el tema poniendo como ejemplo el robo a su casa que sufrieron tiempo atrás. "Lo pienso porque incluso con el asalto decían: ‘Para qué andas en un auto así, es que a ti te gusta ostentar, llegaron los carabineros al tiro porque son ustedes, aprendan lo que le pasa a la gente que vive a diario con eso’. Entonces, falta empatía", aseguró.