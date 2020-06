“La peste del insomnio”, la nueva producción que lleva a la pantalla novela de García Márquez y con actores latinos

Gabriel García Márquez es uno de los escritores más reconocidos de Latinoamérica. Sin embargo, pocas veces se ha logrado llevar a la pantalla su obra literaria. Una nueva noticia ha alegrado a los seguidores del “Gabo”. Uno de los episodios más llamativos de su novela cumbre y que le mereció un Premio Nobel “Cien Años de Soledad” es llevado a la pantalla bajo el nombre La peste del insomnio.

4 importantes lecciones que nos deja la serie “Asquerosamente rico” de Netflix El documental ha tenido un increíble éxito y nos deja lecciones que nos ponen a pensar.

Se trata de una producción que promete y cuenta con 30 actores latinoamericanos. La causa de que se haya tomado este tema para hacer una producción cinematográfica es nada más y nada menos que la pandemia del coronavirus, también conocido como Covid-19.

“Estamos viviendo un momento muy difícil, pero está en nosotros que amanezca más tarde o más temprano. Así que hemos querido, en medio de este confinamiento, recordar que el sol siempre vuelve a salir”, expresó Leonardo Aranguibel, director de producción de Disney Media Distribution Latin America, mediante un comunicado de la Fundación de Gabriel García Márquez sobre La peste del insomnio.

La peste del insomnio es un cortometraje de 15 minutos

Además de Ricardo Marín, en La peste del insomnio resaltan los actores argentinos Adrián Suar, Leonardo Sbaraglia, Lorena Meritano, Carla Quevedo, Gustavo Garzón y Flor Raggi, y los colombianos Marcela Mar, Andrés Parra, Manolo Cardona, Julián Román, Maricela González y Ana María Orozco.

En este cortometraje que dura 15 minutos y que fue tomado por el director venezolano Leonardo Aranguibel también figuran destacadas estrellas de México como Dolores Heredia, Damayanti Quintanar, Héctor Bonilla, Gabriela Roel, Leticia Huijara e Irán Castillo. Igualmente, forman parte del elenco los venezolanos Rebeca Alemán, María Alejandra Martín, Iván Feo, Javier Vidal, Julie Restifo y Mariaca Semprún, así como la brasileña Alicia Braga, y la cubana Yoandra Suárez.

Ella es Teresa González, la primera mexicana en entrar a la Academia de Arte Teatral de Berlín Un ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad.

"La peste del insomnio me recuerda, en muchos aspectos, a lo que estamos viviendo ahora. Todo lo que cuenta esta historia lo estamos sintiendo un poco durante la pandemia… Lo vi y se me corrieron las lágrimas porque me tocó y me acarició mucho. Lo que me sostuvo e inspiró fue recordarme a mí hace muchos años, como de 14 años, cuando llegó a mis manos el primer ejemplar que leí de Cien años de soledad. Luego me inspiró saber que por una vez en la vida estamos todos en un mismo sitio", confesó la actriz colombiana Marcela Mar.

Estas son las series que llegan al catálogo de México esta semana La plataforma se ha ganado la atracción de un gran número de telespectadores.

El director de la La peste del insominio aseguró que se encargó de reunir lo mejor del talento latinoamericano. El parecido de esta historia con el Covid-19 es que todos los pobladores de Macondo, el lugar donde se desarrolla “Cien años de soledad”, comienzan a padecer por no poder dormir y esto trae como consecuencia que comiencen a padecer de fallas de memoria. Así como con el coronavirus, las autoridades de Macondo tratan de tomar la peste, pero el drama se basa en tratar de conseguir un remedio para ella.

Lee también: Este es el verdadero significado detrás del final de 365 DNI

Te recomendamos en video: