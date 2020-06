"No tengan hijos": A Pamela Díaz se le acaba la paciencia en cuarentena

La paciencia es algo que a muy pocas mamás les queda durante esta cuarentena. Y es que estar todo el día en función de los hijos, sumado al teletrabajo, el estrés de la pandemia y la incertidumbre por el futuro, tiene varios papás al borde del colapso.

Este fue el caso de Pamela Díaz, quien publicó un video en el que evidencia exactamente el descontrol que puede generarse en una casa, sobre todo al momento de acostarse.

"Los q tenemos hijos me entenderán. Ya a esta hora no hay paciencia (no tengan hijos) jajajaja", escribió la animadora junto a un registro donde aparece su hija Pascuala jugando y gritando en su cama antes de dormir.

"Ya estoy cansada. Me canso, me aburro"

Recientemente "La Fiera" dio una entrevista a La Cuarta por Instagram Live donde reveló sentirse abrumada con la cuarentena, el cuidado de sus tres hijos y la poca ayuda que recibe por parte de los padres de estos.

“Yo veo a mis hijos como cualquier otra mamá. Me cuesta a mí ganar mis lucas y son para mis tres hijos y no me ayudan mucho”, indicó sobre el factor económico.



"Siento que tengo que estar mucho más positiva en general en lo que uno hace, porque no tengo la ayuda del papá, entonces ya estoy cansada. Me canso, me aburro, si quiero hacer algo no puedo hacerlo, echo de menos a mi familia, a mis amigos", agregó.