Hotuiti se emocionó hasta las lágrimas con mensaje de su hijo mayor Sebastián Teao

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida y los invitados fueron el empresario Hotuiti Teao, el actor Juan José Gurruchaga, y las argentinas Paula Bolatti y Sabrina Sosa.

Y aunque la conversaciones estuvieron bien emotivas y varios se emocionaron al recordar episodios de su vida, quien se acaparó la atención fue el ex modelo Hotuiti Teao, quien recibió una especial sorpresa.

El ingeniero comercial se quebró al recibir un mensaje de su hijo mayor Sebastián Teao, quien fue adoptado por el empresario hotelero años atrás, siendo un verdadero padre para el joven. Sebastián es hijo biológico de su pareja Francisca Ayala.

"Te quería mandar un saludo ya que eres parte de mi vida, eres mi padre, la persona que me crió y formó, que me entregó todos los valores que tengo hoy. Te amo mucho y gracias por todo el apoyo incondicional que me has dado desde que nos conocimos”, fue el mensaje que quebró a Hotu.