No muchas personas tienen la gallardía de acompañar a alguien con quien ya terminaron su relación en un momento difícil. Este es el ex novio de Daniella Álvarez, a quien admiran por permanecer a su lado

Esto, porque culturalmente se piensa que toda pareja debe terminar mal y que si alguien ya no tiene una relación con otra persona, no puede ser amable.

Ni mucho menos, tan comprometido como el ex novio de la modelo y presentadora Daniella Álvarez.

Ella se está recuperando de su cirugía de amputación de su pie izquierdo.

El procedimiento tuvo que hacerse como producto de una isquemia que resultó en poca irrigación de sangre para esta extremidad.

Pero lo que ha suscitado admiración ha sido que este hombre haya estado a su lado en un momento tan difícil.

Y háblenme del ex novio de Daniela Álvarez y todo su acompañamiento en estos momentos, queda demostrado que el amor cuando es amor no deja de ser, solo cambia de forma.

El novio de Daniela Alvarez (ex reina) acompañándola en semejante situación tan difícil me recuerda lo q mi mamá me ha dicho siempre “esta con un hombre que te ame no por lo que tienes sino por lo que eres”

Vale oro ese https://t.co/3DPxpE9M4k así para mi, por favor, universe!

— Laura Salgado Duque (@crespasalgado22) June 14, 2020