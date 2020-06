Elianis Garrido vuelve a aclarar cómo está de salud por críticas a su extrema delgadez

View this post on Instagram

Elianis Garrido se desahogó con sus seguidores 🤯. . La presentadora se cansó de los constantes rumores de ruptura con su novio Anddy Caicedo y decidió aclarar que su relación está muy bien 💕. . La bailarina a pesar de que ya había confirmado que seguía su relación, al parecer los medios seguían distorsionando su situación sentimental 😰. . Asimismo, les dejó claro a sus seguidores que el haberse pintado su cabello no significa que había dejado a su pareja y que su notable bajó de peso se debe a que esta pasando por una situación difícil y su salud no está muy bien😔. . Elianis también aprovechó para aclarar que a pesar de que trabaja en un programa de chisme no significa que está pendiente de la vida de los demás… que ella simplemente lee su guion😲