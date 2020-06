Antonella Ríos comenzó una relación en medio de la cuarentena con alguien 13 años menor

“Me siento querida, me siento muy querida”, fueron las palabras con las que Antonella Ríos describió la nueva relación que está empezando con alguien 13 años menor que ella.

Fue durante la más reciente emisión de Bailando por un sueño cuando la actriz habló sobre sus relaciones, de hecho, reveló algunos detalles sobre su último noviazgo con un hombre 23 años menor.

Antonella Ríos manda a callar de la mejor manera a todos quienes la critican por cómo se viste La actriz envió un claro mensaje de empoderamiento por redes sociales a todos quienes la critican.

Antonella Ríos no cree en la edad para el amor

Martín Cárcamo hizo referencia esa finalizada relación de la actriz, sin embargo solo dijo: “No tengo muchas cosas buenas que decir”.

Ríos aclaró que la razón por la que su relación había terminado no era la edad.

“Es que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el ser humano. A veces hay cosas que se proyectan y no resultan. La edad realmente es un número, pero cuando hay tanta brecha de edad obviamente existen vacíos en la conversación”, aclaró.

También reveló algunos secretos sobre su nueva pareja. Frente a las preguntas sobre cómo llegó este nuevo amor, la famosa dijo: “Los dedos mágicos… Tecleando (ríe)… Obviamente. Bueno, ya tú sabes. El mundo cabe en el teléfono, como dice Sin Bandera”.

“Yo estoy feliz, estoy contenta, me gusta mucho, me siento querida, me siento muy querida. Hace mucho que esto no me pasaba”, expresó.

Antonella Ríos revela la gran pena que arrastra por culpa del coronavirus La actriz se presentó en el estelar de baile de Canal 13 y reconoció estar pasándolo mal en el encierro.

Además especificó que esta nueva persona es alguien que ya conocía, sin embargo no era alguien a quien viera como una pareja.

“Lo conocía, pero lo miraba con otros ojos y fue como ‘uy, no te había mirado con estos ojos”, dijo.

Te mostramos en video: