Modelo sin una pierna le da conmovedor mensaje de aliento a Daniella Álvarez

Paola Antonini es una modela brasileña que perdió su pierna izquierda en 2015.

Su extremidad fue amputada luego de sufrir un accidente.

Por esto, le mandó un inspirador mensaje a Daniella Álvarez a través de Instagram.

“Hoy tengo esta hermosa pierna que pronto estarás usando también”, le dijo la modelo a Daniella.

Paola Antonini, la mujer brasileña que le envió unas palabras de aliento a Daniella Álvarez pic.twitter.com/xsdUXrtNFF — Pille pues (@PuesPille) June 13, 2020

Acto seguido, le mostró la prótesis y le dio este mensaje de aliento.

“Sé que tienes muchas dudas ahora, pero quiero decirte que todo estará bien; de verdad, cree en esto. Pronto estarás caminando de nuevo, tendrás una vida absolutamente normal”.

Antonini tuvo su accidente cuando una conductora en estado de ebriedad la atropelló mientras ella cargaba unas maletas en el baúl de su auto.

Ella tampoco se quejó por perder su pierna: solo valoraba el hecho de estar viva. Esto dijo en su momento:

“Ahora valoro lo que realmente importa en la vida, y esto es muy muy importante. Amo mi cuerpo y estoy muy orgullosa de mis cicatrices y mi historia en general. Además, ahora me he vuelto más activa y me encanta hacer ejercicio”.

Como tantas figuras que viven con prótesis, ella inspira en redes sociales.