Todo comenzó cuando Paola Jara promovió su tour " La Conquista". Jessi Uribe insultó a seguidor que le pareció "asquerosa" foto suya con Paola Jara

Como no falta el seguidor de pésimo gusto que da comentarios que no van a lugar, pues el cantante no se aguantó.

La foto la muestra muy acaramelada con Jessi Uribe.

Ellos siguen trabajando en su tour, pero uno de los comentarios fue el que no toleró el artista.

Este le puso emoticones de náuseas.

Uribe respondió con un comentario claramente homofóbico.

“Jajaja, mucho mari%$#azo”, escribió el cantante.

No es la primera vez que el cantante insulta a un seguidor.

Y los internautas volvieron a recriminarlo por el hecho.

Paola Jara, sin embargo, puso otra publicación que fue bien recibida por sus seguidores.

Hay mucha polémica por el tour y por el costo, aunque otras personas están entusiastas por disfrutarlo.