Cristián Arriagada dedica emotiva carta a Javiera Suárez a un año de su muerte

Un año ha pasado desde que la recordada periodista, Javiera Suárez, dejara este mundo tras perder una larga lucha contra el cáncer.

En ese contexto, su marido, el cirujano plástico, Cristián Arriagada, ocupó sus redes sociales para dedicar una emotiva carta a su difunta esposa, a un año de su muerte.

"Ha pasado un año, otra vuelta entera de la tierra. Cuatro estaciones, cada una con sus celebraciones y melancolías propias. Aunque con Pedro Milagros aún no entendamos porque la vida eligió llevarte a esa otra dimensión, nosotros seguimos acá, contigo más presente que nunca y tratando de dar lo mejor de nosotros siempre. Te queremos mucho y le damos gracias a Dios por haberte tenido como parte de nuestra vida…", escribió junto a una carta donde explica los motivos por los cuales deja la casa que compartieron juntos.

En el texto titulado "Transiciones", cuenta que con su hijo Pedro, se cambiarán a la casa que con Javiera habían elegido para establecerse, dejando atrás todos los recuerdos físicos que les trae su actual residencia.

"Me voy de este lugar con la esperanza de cerrar una etapa. Me voy para obligarme a enfrentar y aceptar que ya no estás acá, al menos no de la forma a la que estábamos acostumbrados. Me voy con miedo de dejar esto atrás y perder lo poco material de ti que me queda, el olor de tu closet y tu pared con fotos de nosotros".