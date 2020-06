Comparte un webinar interesante junto a Estefanía Borge, la estrella fitness de Colombia

"Atrévete a ser" es el nombre del webinar en el que la protagonista es Estefanía Borge, actriz, modelo, escritora, health coach, deportista, comunicadora social, madre, mujer real, cocinera apasionada y speaker.

Borge nació en Cartagena, Colombia, tiene 40 años de edad y dos hijos, su característica principal es que disfruta de la vida plenamente.

Sus intereses son el ejercicio, el bienestar, la salud y la alimentación como ingrediente primordial para alcanzar la felicidad. Además es disciplinada y apasionada por lo que hace y tiene misiones de servicio claras, lo que le permite descifrar el por qué y para qué está aquí.

Conversamos con Estefanía vía Zoom y dijo que está muy emocionada poder acercarse mucho más a la gente a pesar de la distancia. Ella quiere compartir herramientas de bienestar para ponerlas en práctica en estos nuevos tiempos.

"Estamos viviendo una época donde queremos sentirnos bien, a pesar del miedo y de tanta incertidumbre. Yo personalmente, no creo en las historias si no son vividas y por eso me considero una mujer real, cuando escribí mis libros por lo que viví, cuento lo que hago y todo encaja con nuestro cuerpo, mente y alma ya que la debemos centrar la armonía en estos tres pilares para encontrar equilibrio", dice Estefanía.