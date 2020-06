"Fue duro": Paloma Moreno revela los desafíos que vivió por su doble papel en "Gemelas"

View this post on Instagram

Estos recuerdos se quedan conmigo para siempre. El valor que tiene trabajar duro junto a un grupo de personas que llegan ser tu familia, es una experiencia que para mi y por mi historia y prioridades, ha sido de las cosas más importantes que he vivido. Yo no creo en la jerarquía de los proyectos, me decepciona que haya gente que hable mal del esfuerzo del otro, o se diga que hay cosas inferiores en términos artísticos. Yo no miro la vida así, por suerte. Sí creo en lo que dejan en uno las experiencias y en lo que pueden transmitirle a los demás. Estoy TAN agradecida del cariño que he recibido, de haber conocido a gente tan valiosa y de haber podido hacer lo que más me gusta durante todo el tiempo que esto duró. Fue duro, sí, pero sobre todo fue un privilegio. Los quiero a todxs compañeros, gracias por comer pan con huevo conmigo, tomar café, cuidarme a la Lina, copuchar, apañar, dejarse conocer, abrirse y compartir su cariño y talento conmigo. Gracias a todxs por vernos todas las noches y querernos! Los queremos de vuelta! Fuerza, aguante, solidaridad y empatía chiquillxs!!!! 💖👊🏾 De eso se trata.