"Me pusieron un pájaro muerto en la mochila": Jhendelyn Núñez recuerda bullying que sufrió en el colegio

El acoso escolar, conocido hoy en día como bullying, ha existido siempre y quienes lo han vivido saben que puede marcar la vida de una persona. Este fue el caso de la modelo, Jhendelyn Núñez, quien reveló haber sufrido maltrato por parte de sus compañeros durante cuatro años.

Invitada al programa de conversación de Canal 13, Sigamos de Largo, la participante de Bailando por un sueño, habló de los episodios que marcaron negativamente su etapa escolar.

Se trata de un período en el que se vio enfrentada al acoso de parte de sus compañeros, el cual se prolongó por toda la enseñanza media. "Yo trabajé durante todos los años de la enseñanza media. Me dedicaba a trabajar, estudiar y nada más. Era como caballo de carrera y los cuatro años me hicieron bullying. Hasta me fueron a retirar, durante dos años, 20 minutos antes del liceo para no enfrentarme a todo un colegio que eran millones y millones", contó.

Tal fue el acoso que vivió, que incluso en una oportunidad dejaron el cadáver de un animal entre sus cosas. "Me pusieron un pájaro muerto en la mochila", reveló.

"Si habían 10 baños, los 10 baños decían mi nombre y decían 'te vamos a echar del colegio'", agregó.