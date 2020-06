Antonella Ríos revela la gran pena que arrastra por culpa del coronavirus

Este miércoles se emitió una nueva edición de Bailando por un sueño, donde la actriz, Antonella Ríos, reveló que no lo ha pasado bien durante esta pandemia por tener que estar lejos de sus seres queridos, sobre todo de sus padres, que son mayores y representan a un grupo de riesgo.

Todo ocurrió en el contexto de una dinámica en la que había que hablarle a la lámpara mágica de Aladdin y pedir un deseo. Ríos, al momento de pedirles suyo, se quebró recordando a sus padres.

"Si tuviera un deseo, sería durante la cuarentena poder estar con mis papás. Me van a hacer llorar. Estar con mis papás, mi familia, tengo una sobrina que tiene como dos meses, que la vi al día de nacer. Ahora está gigante", contó.



La actriz contó que busca oportunidades para poder estar con ellos, aunque sea de lejos. "No voy a verlos, como corresponde. Pero invento ir al supermercado, para poder verlos e ir a dejarles las cosas que necesitan. Esto pasa mucho, un acto de amor profundo es alejarse, para protegerlos".



Ríos reconoció que no es la única que sufre por estar lejos de sus padres por lo que sintió que representaba a muchas personas al pedir eso. "En este deseo represento a mucha gente, que quiere estar con sus papás, que quiere abrazarse, decirse las cosas, sin mascarilla por supuesto… Es sentir el olor de tu papá, de tu familia, no me quiero poner dramática, pero me calma que les estoy haciendo un bien".

Además, la artista aprovechó sus redes sociales para agradecer al programa el haber podido hablar este tema en pantalla. "A veces tenemos contradicciones y certezas de todo un poco y un poco de todo. Extraño a mis papás y gracias a @bailandoc13 pudieron verme y les dediqué un baile desde el fondo de mi corazón ❤️ los quiero y amo", comenzó relatando.

"Empatizo con todos esos mensajes que me han llegado diciéndome que se emocionaron pues, como es claro, muchos queremos ver a nuestros papás y sentimos que los días pasan y pasan…

Un saludo de fuerza a todos los hijos(as), hermanos, padres, amigos abuelos que nos deben el MANSO ABRAZO 🥺🌹", terminó.