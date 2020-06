Jorge Zabaleta rechazó que los medios expusieran a su hijo Raimundo

Jorge Zabaleta mostró su disgusto por la exposición que algunos medios de comunicación la han dado a su hijo Raimundo de 23 años, quien mantiene su vida privada pese a la fama del actor.

Durante una transmisión en vivo de “Socios” con Pancho Saavedra a través de Instagram, el intérprete dejó claro que no está de acuerdo con una serie de notas que se difundieron sobre su hijo.

Jorge Zabaleta aseguró que las publicaciones no fueron positivas

“Me cargó esa weá. Me cargó porque nunca he expuesto a mis niños y ellos tampoco se exponen. Lo encuentro bien penca que se metan a tu Instagram, te saquen fotos e inventen una noticia que no existe, que no es real, y lo expongan a que mucha gente le diga ‘si, no, es feo’, no sé qué, y le digan cosas hirientes que él no tiene por qué aceptarlas. Lo encuentro súper feo”, dijo.

En las notas que se difundieron en la web se habla del parecido que tiene el joven con su padre y de la pasión que siente por la fotografía.

Sin embargo, nada de esto le cayó en gracia a Jorge Zabaleta.

“En ningún momento le preguntaron o lo llamaron para ver si él quería. Nada. Llegaron, agarraron, robaron las fotos del Instagram, o las sacaron. Pero es fome, porque a nadie le gusta que, de partida, te comparen con tu papá, te comparen con tu hermano o te comparen con cualquier persona. O sea, ya que te comparen es malo, pésimo”, explicó.

