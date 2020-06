Daneidy Barrera más conocida como Epa Colombia, es una de las personalidades más polémicas del país. En medio de lágrimas, 'Epa Colombia' le pidió perdón a Duque

Desde hace varios años han aumentado sus problemas públicos y con la justicia.

A finales del año 2019 un juez le ordenó no utilizar más sus redes sociales.

Todo tras considerarla como un mal ejemplo para los jóvenes.

Esto, porque posteó un video en el que destruía una estación de Transmilenio.

Fue criticada por muchos y hasta hace algunas semanas había cumplido con la orden de dejar sus redes sociales.

Desde entonces ha posteado varios videos que han sido muy comentados en redes sociales.

Ahora, la influenciadora fue entrevistada por Vicky Davila y reveló varios detalles de su vida.

La periodista le preguntó si se arrepentía de hacer el polémico video que la metió en problemas con la justicia.

Epa Colombia respondió que si se arrepentía y aprovechó para pedir disculpas a varias personas.

Lo que llamó la atención es que una de ellas fue el Presidente Iván Duque.

Las disculpas las puede ver en este video a partir del minuto 20:00.

También se disculpó con el pueblo colombiano, y la Fiscalía porque "nunca buscó desgastarlos".

Aprovechó para comentar que ella es la persona indicada para proponer marchas en las que no se dañen los bienes públicos.

"Yo cometí un error y lo he venido pagando, yo sé que lo que hice estuvo mal, pero no me juzguen".