Paz Bascuñán revela los detalles de su reencuentro con Benjamín Vicuña

Paz Bascuñán y Benjamín Vicuña vuelven a estar juntos en las pantallas en una nueva teleserie después de diecinueve años de la transmisión de “Piel canela”, la cual protagonizaron.

Los actores también tuvieron una relación sentimental en aquella época, por lo que los fanáticos esperan que en el nuevo proyecto ambos proyecten una excelente conexión.

Paz Bascuñán y Benjamín Vicuña tienen una excelente relación

En una transmisión en vivo a través de Instagram con Angélica Castro, la actriz reveló los detalles de trabajar nuevamente junto a su ex en una historia que refleja las dificultades que una familia vive luego del estallido social debido a un hecho delictivo.

“Quizás es una comodidad mía, pero a mi la comedia me resulta, me aliviana la vida, todo. Me sale fácil, me acomoda mucho y en cambio lo otro me mete en unas energías un poco más difíciles de llevar. Como que ando más cansada es un rol donde te toca sufrir”, dijo la artista.

Detalló que la confianza que ya existe entra ambos facilita el trabajo y las grabaciones.

“De todas maneras. Porque cuando uno empieza el trabajo con un compañero que no conoces, hay toda la previa del acercamiento de la persona para pedirle algo o para hablar de una escena. Como decir ‘no. Yo creo que la escena va más por acá’. Y a veces uno no se atreve porque el otro se puede sentir cuestionado”, expresó.

“Y así ya tienes una confianza ganada, donde compartiste años, y es mucho más fácil llegar a lo que uno quiere en términos emocionales, en términos de todo, porque ya hay una confianza que te lo permite de manera mucho más rápida”, puntualizó.

