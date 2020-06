Marián Sabaté se despide de Ecuador por tiempo indefinido

Marián Sabaté sorprendió al anunciar en una entrevista que se despide de Ecuador para volver a su país natal, España.

La ‘Reina de la prensa rosa’ dijo que se irá por un tiempo indefinido ya que quiere estar con su familia.

En la exclusiva para el Extra, enfatizó que está dispuesta a lo que venga. “Quien sabe, quizás me salga algo bueno por allá y ya me quede para siempre”, dijo.

La decisión de abandonar Ecuador se dio en esta época de cuarentena a propósito de la pandemia por COVID-19.

Ella cree que fue un momento para reflexionar sobre lo realmente importante. “No hay nada escrito ni hay que dejar nada por sentado”, destaca Marián.

Además, a causa de la crisis por la pandemia del coronavirus a Sabaté no le pudieron renovar el contrato en el programa En Contacto de Ecuavisa.

Marián no quiso dar detalle de si sus hijos la acompañarían en esta nueva travesía y tampoco dijo nada de sus relaciones sentimentales.

Recalcó que lo que sube en sus redes es según su estado de ánimo y con la gratitud de siempre para sus seguidores.

Hace poco, ella hizo un video mostrando su reacción ante la impotencia de no poder hacer nada ante la crisis mundial que vivimos.

Ella confesó a través de un video que no está pasando su mejor momento por la situación que vive el país y el mundo entero por la emergengencia de la pandemia del coronavirus.

En la pandemia

Envió un mensaje muy emotivo porque se la escucha sollozar y decir que se encuentra muy triste, algo diferente a su actuar diario, lleno de optimismo.

"Estoy abrumada, agobiada, deprimida, en casa guardando mi cuarentena voluntaria.

Estoy muy triste, egoístamente triste porque no he perdido a ningún familiar ni a nadie cercano a mi. Siempre he sido un ser humano muy optimista pero ese optimismo se fue por la ventana.

Sé que vendrán días mejores y quiero extender, a quienes están deprimidos como yo, mi abrazo, un abrazo solidarios y decirles que pasará. Todos sabemos que pasará, es imposible no deprimirse, no ofuscarse … como periodista debería dar buenas noticias pero ya pasará", fue su mensaje.

