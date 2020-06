El ejercicio con el que esposa de Jota Mario bajó de peso y lo mostró en redes

View this post on Instagram

La vida está llena de preguntas sin respuesta, pero es el coraje de buscar esas respuestas lo que continúa dando sentido a la vida. Puedes pasar tu vida revolcándote en la desesperación, preguntándote por qué fuiste tú, o puedes estar agradecido de que eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. . . . . . . . #PorSiempre #11:11