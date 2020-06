El desesperado desahogo de Roxana Muñoz por riesgo de perder su negocio

La modelo, Roxana Muñoz, no lo está pasando bien con la pandemia. Su negocio se encuentra cerrado y no tiene ingresos para seguir sosteniendo esta crisis.

Como muchos emprendedores o dueños de negocio pequeños, la cuarentena está siento pura pérdida. No poder abrir ni vender sus productos durante meses, les está jugando en contra y Muñoz, quien es dueña de una botillería en Independencia, no ha estado exenta de problemas económicos.

La empresaria reveló en su cuenta de Instagram que la pandemia y la falta de ayuda a personas como ella, la tendrían al borde de la quiebra.

"Hoy la verdad me siento triste, tantas personas sacrificándonos durante años para tener nuestros negocios, y que en solo un par de meses estemos a punto de perderlo todo", comenzó relatando.

La modelo señaló que no califica para la ayuda estatal ni créditos para emprendedores

"Hablan de ayuda y de verdad que ninguna de las personas esforzadas que conozco califica para recibir esos créditos. Ya varias veces han rechazado mi petición para sostener mi negocio que hace meses se encuera cerrado, y he tenido que seguir corriendo con los gastos y según bancos “NO CALIFICO” y quienes califican? si aunque tenga dpto, y negocio, mi cuenta corriente está en cero! Qué necesitas para calificar? Perderlo todo? O tener dinero en tu cuenta? O es toda una mentira, como muchas?", agregó.

Muñoz incluso cuestionó que se esté entregando mercadería a las personas en situación de vulnerabilidad. "Yo he podido sostener mi negocio cerrado pero ya estoy colapsando, cerrando desde marzo 5 horas antes y desde abril cerrado por cuarentena. A esto se suma que hace 4 años que están remodelando la avenida, pasa el tiempo y no terminan, muchas personas ya perdieron todo. Quien 🤬 califica entonces? Realmente estarán ayudando con alimentos a esas personas que tanto lo necesitan? Ya no creo nada. Lamento lo que estamos pasando. Fuerza para todos", terminó.

La modelo acompañó la publicación con una foto de ella con cara de apenada