Antonella Ríos manda a callar de la mejor manera a todos quienes la critican por cómo se viste

'Se visten como putas', dices. Pero no tienes ni idea. Se visten así porque les da la gana, se visten así para sentirse guapas, preciosas, preciosísimas, lo hacen por ellas,no por ti, porque, aunque te joda, su ropa no depende de tu polla. porque son libres de ponerse, de quitarse y de enseñar, y tú eres un malnacido porque no eres capaz de ver más allá de la piel. No ves que detrás de un escote hay una mujer valiente, que debajo de una minifalda hay una mujer segura. Y entonces, como sabes que no puedes tenerla porque no estás a su altura, la llamas puta; y déjame decirte una cosa: con cada uno de tus insultos ella ya tiene claro que no va a dejar de luchar por su libertad hasta el final, Y menos mal, porque una mujer en guerra vence sola a un millón de tipos como tú. ¿Te enteras? MIGUEL GANE Buen lunes Foto @nataliabelmar_ 🌹