Alexandra Restrepo humorista de Sábados felices dice que el coronavirus le dejó graves secuelas

View this post on Instagram

Me siento orgullosa de ser mujer. De ser madre de otra maravillosa mujer, hija de una mujer excepcional que aún permanece con su fuerza y valentía dentro de mí aunque ya no pueda abrazarla. Me siento orgullosa de las mujeres valientes de mi familia, que me han enseñado mucho, de mis amigas de vida que me han acompañado en este camino con su fuerza y amor, de mis compañeras de trabajo y equipo que cómo yo, sueñan en un escenario, en un estudio de grabación, en un proyecto con ser las mejores y hacerlo bien. De todas esas madres que se levantan cada día para sacar sus hijos adelante a pesar del cansancio, la tristeza, la enfermedad y las adversidades. De aquellas que luchan por un lugar en el mundo con igualdad y respeto. De las valientes que enfrentan sus miedos y son capaces de denunciar una violación, maltrato físico o psicológico y no les preocupa que sean juzgadas por cómo iban vestidas o por lo que hicieron para provocar ser agredidas. De aquellas que han muerto con la bandera de la libertad y la igualdad bien en alto. SI!!! Me siento más que orgullosa de ser la mujer que soy. 🌷🌷🌷🌷 FELIZ DÍA MUJERES HERMOSAS… MADRES, HERMANAS, AMIGAS, HIJAS. 🌷🌷🌷🌷#felizdia #diadelamujer #diainternacionaldelamujer #nosoyunobjeto Foto @gabrielcarvajalfoto