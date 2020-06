Esto es lo que tendría que hacer María Fernanda Aristizábal para ir a Miss Universo

View this post on Instagram

It all started with a dream. A dream that someday – I can lift our flag. A dream to raise it so high that people will realize how honored I am to be a Colombian, how humbled I am to bear that sash across my heart and how lucky I am to be born – a woman. Women have always worked so hard to defy the challenges of the society, to break the norms of the community and to erase the stereotypes of the world that we are living in. I was born in Germany, with a German father and a Colombian mother… *TO BE CONTINUED* My missing piece 🧩 my brother from another planet I will never forget all your support 💗 and believing in me 🙏🏻 @josh_yugen !!! #tbt P.D: más adelante les explico por qué decidí hacer el caption en inglés … aún así tenemos “ver traducción” aquí abajo 👇🏻para aquellos que quieran leerlo en español … 🙏🏻 Gracias Dios los bendiga