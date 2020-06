Sentidas palabras de la hija de Jota Mario por el primer año de su muerte

View this post on Instagram

Un año sin ti… Tu me has enseñado que la presencia del espíritu es tanto o más perceptible que la física… que no sólo las manos pueden acariciar… que no sólo se necesita la boca para besar… que el cariño se traduce no sólo en la mirada o en el gesto… que la pasión no necesita la cercanía de los cuerpos para hacer explosión… Tu me has enseñado que dejar volar la imaginación no es sólo para los niños… que puedo volver a creer en la posibilidad de los sueños… que mi interior está intacto… Tu me has enseñado lo que es el verdadero amor. Hoy siento que siempre nos amaremos… con este amor que es como el aire… que toca por todos lados y se mete en cada parte del ser, como queriendo llenar todos los espacios vacíos. Mis ojos lloran por no verte, mi voz por no hablarte, mi boca por no besarte, y mis brazos por no abrazarte. Desde que me despierto hasta que me duermo… incluso dormida sólo pienso en ti… y así será hasta que nos volvamos a encontrar. Sé que abran cosas que se me podrán olvidar, pero jamás se me olvidará lo mucho que te amo, por que siemtre seras tu, y tu… y siempre tu. . . . . #PorSiempre #11:11 #TuYYoContraElMundo . …. Sé que no querías marcharte, sé que te querias quedar. Donde estés un día iré a visitarte, sólo guárdame un besito más. Sé que el destino ya lo tiene escrito Dios, que fortuna fue vivirlo entre los dos, amor. Sé que no querías marcharte, sé que te querias quedar. Donde estés un dia iré a visitarte, sólo guárdame un besito más….