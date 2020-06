Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las personalidades más polémicas de la farándula. La dura respuesta de Luisa W al papá de Legarda tras burlarse de su embarazo

Su relación con el cantante Pipe Bueno ha dado de qué hablar desde el principio.

Y es que, la influenciadora fue muy comentada por empezar su romance con el cantante "demasiado rápido".

Más ahora que revelaron que se convertirán en papás de un niño.

Recordemos que su expareja, el cantante Legarda, falleció el 7 de febrero del pasado año.

Desde hace un tiempo, la influenciadora no menciona a su exnovio ni su nombre.

Mucho se ha especulado que esto tendría que ver con la relación de la cantante con la familia Legarda.

Y es que, para nadie es un secreto que parece no ser la mejor.

En varias oportunidades los familiares del fallecido cantante se habrían referido a Luisa de una mala manera.

Ahora, parece que la influenciadora estalló en redes sociales.

Allí publicó unas capturas de patantalla de un supuesto chat en el que está el papá del cantante.

Se puede leer como alguien con el nombre de "Don Fabio Legarda" envía un meme del embarazo de Luisa.

Imagen a la que varias personas responden con emoticones riéndose.

En la descripción de las capturas, Luisa le respondió al supuesto papá de su expareja.

"Yo jamás, y ustedes son testigos, JAMÁS ME HE METIDO PÚBLICAMENTE CON ESTE SEÑOR NI CON NADIE DE SU FAMILIA, pero hoy no aguanto más, es muy fuerte y doloroso recibir tantas burlas y críticas a diario".

La influenciadora comentó que está cansada de las burlas y de las críticas.

Afirmó que le duele que hablen de su embarazo, de un bebé, y de alguien que ya falleció.

"Independientemente de que esta familia y muchos de ustedes no estuvieran de acuerdo con que yo DECIDIERA SEGUIR MI VIDA NORMAL Y DARME LA OPORTUNIDAD DE ENAMORARME Y REHACER MI VIDA ESO NO ME HACE UNA DELINCUENTE".

Pidió perdón si ha lastimado a alguien de la familia, pero afirmó también que el tiempo que estuvo con Legarda lo respetó y amo.

Finalmente invitó a sus seguidores y a los de la familia Legarda a dejar el odio.

Ella afirma no tener nada en contra de ellos y pidió respeto por su bebé.



Su publicación recibió más de 27 mil comentarios de muchas personas apoyándola.

Lo cierto es que no se sabe si el chat es real o no, pero algunos internautas argumentan que de no ser así, la cantante no lo habría publicado.

Por ahora la familia del fallecido cantante no se ha referido al tema.

Recordemos que…

En parte, las polémicas de la influencer iniciaron después de la muerte de su exnovio, el cantante Legarda.

Pues había pasado poco tiempo cuando empezaron a vincularla con Pipe Bueno.

Aunque lo negaron durante mucho tiempo, en octubre se filtraron unas fotos de los cantantes besándose.

Por lo que no tuvieron más remedio que aceptar su relación.

Desde entonces, las muestras de amor no se han detenido, y a través de redes sociales presumen su romance.

Y ahora, confirmaron que serán papás.

