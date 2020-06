¿Quién le envía los tiernos videos de Salvador a Mateo Carvajal?

View this post on Instagram

En estos tiempos difíciles: . Aprendí amarte por encima de mis preocupaciones. . Aprendí que a pesar de la distancia, sigues siendo la felicidad más grande que tiene mi vida. . Aprendí que se puede estar sin contacto, pero unidos. . Aprendí a controlar mis miedos de papá y poner por delante tu bienestar en manos del que puede hacer más de lo que yo podría … por delante te cuida DIOS. . Aprendí abrazarte desde el alma. . Y aunque no tengamos contacto seguimos unidos y Definitivamente, después de esto, estaremos más fuertes que nunca pequeño amigo de papá. SALVADOR 🐢 . #YoMeQuedoEnCasa #SinContactoPeroUnidos