Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton realizan gran confesión en transmisión en vivo y luego borran el video

Aunque la pareja de animadores ha salido a desmentir que tengan una relación amorosa, la química entre ellos es evidente. Al menos así se vio en una transmisión en vivo realizada por ambos en la cuenta de Instagram de Pamela Díaz, en la que se relajaron hablando de todo.

Según consignó el portal de espectáculos AR13, ante la pregunta de algunos usuarios sobre si son pareja o no, "La Fiera" dijo, "Hay algo pero no tan heavy", mientras que Cretton ignoró el comentario, aunque indicó que estarían juntos en ese momento y no cada uno en su casa si fueran pololos, dejando entrever que podrían tener una relación de amistad "con ventaja".



Luego de un rato y según se relata en AR13, el alcohol comenzó a hacer efecto y los animadores revelaron que a veces fumaban marihuana juntos.

Finalmente, Díaz reconoció que el trago le había hecho efecto, pero que como estaba en su casa, estaba todo permitido. Además, reconoció sentirse estresada con la situación actual , el encierro y no poder ver a sus amigos.

Para no dejar evidencia de lo conversado, Pamela eliminó el live de su perfil