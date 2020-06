¿Shaira envió una cruda indirecta a sus pretendientes?

View this post on Instagram

Cuando pase todo esto, voy a valorar más a las personas que están pendientes de mi, que no solo me buscan cuando estoy trabajando o saliendo en tv… en fin; Y voy alejarme de los que ni se preocupan por saber si mi familia está bien, o si me falta algo . Tanta gente a la que uno considera “amigos “ o casi “ familia” pero con esta situación nos damos cuenta de la realidad, y de la gente que verdaderamente nos ama y está en las buenas y en las malas. Tenía que decirlo . ✍🏼 Un beso para todos 💋