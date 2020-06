Superó todos los contratiempos: Vale Roth da importante paso en su relación de pareja

View this post on Instagram

después de casi un año nos fuimos a vivir juntos y solitos . cuando conocí a tomas yo arrendaba una pieza súper chiquitita . luego me fui a la casa de su mamá y mi cuñada que me recibieron demasiado bien muy cariñosas nada que decir las quiero demasiado . después en enero partimos a la casa de una amiga yara y su pololo marcelito que los quiero mucho ❤️y estuvimos ahí por 5 meses y nada que decir todo muy bien pero hoy llego el día ! 😀 ya estamos instalados muy felices más unidos que nunca . nos costó demasiado ahorrar y ahorrar 😂 y tenemos que seguir ahorrando!!!!! pero bueno les quería contar 🥰