"Como si yo tuviese ese poder": Loreto Aravena se sigue defendiendo de acusaciones de Héctor Morales

Las acusaciones de Héctor Morales hacia Loreto Aravena días atrás, al parecer, afectaron bastante a la actriz, quien ha salido a dar explicaciones a sus seguidores en su cuenta de Instagram en reiteradas oportunidades.



Todo comenzó cuando el actor insinuó en Twitter que Aravena, supuestamente, habría mostrado un video donde aparece Morales cuestionando el rol de los medios, al hijo del dueño del canal, Max Luksic, quien en esa época era pareja de la actriz. "El hijo del dueño del canal, no había visto el vídeo en el que yo había participado cuestionando los medios de comunicación en su entrega de información durante octubre. Entonces su pareja actriz me pidió el vídeo para“publicarlo” / al otro día estada fuera", escribió en su cuenta.

Ante esto, Aravena respondió a Morales a través de la misma red social: "Qué onda Hector? De que estás hablando que no hablas primero conmigo? Te estoy llamando a tu celular. No entiendo que pasa ni por que escribes esto. Pero estás mal informado y haces una “funa” sin prueba alguna y sin preguntarme Me carga el cahuin yo voy de frente!".

Pero su defensa no quedó solo ahí, ya que la actriz ha sido increpada en reiteradas oportunidades en Instagram, y ella se ha dado el tiempo de contestar a varias personas.

"Incluso dentro del mundo del arte unos se cagan con otros", le escribió un usuario, a lo que ella respondió: "cómo puedes creer algo asi?! Como si yo tuviese ese poder! Porfavor! Me echaron a mí de Canal 13 el año pasado y voy a tener el poder de andar echando a gente! Además me acusa de “mostrar” un video que era público! Un viral! 2 dedos de frente po amigo! (Ojo que te respondo solo por que no fuiste ofensivo por que no me interesa dar que hablar por cahuines)".



Incluso, ha sido irónica a través de sus respuestas:

"Loreto no podí ser tan mala leche con tu colegas,todos necesitan trabajar, feo feo", le escribió otra usuaria.



"Soy perversaaaa!!! Quiero todo el trabajo para mí!!! Quiero hacer todos los papeles!! Y él siempre tuvo el mismo casting que yo!!! 🤪🤪😂😂", fue la respuesta de Aravena.

Sin embargo, el actriz también ha contado con el apoyo de la mayoría de sus fans, quienes creen que no tuvo nada que ver en el despido de Morales.

"Con dos dedos de frente uno se da cuenta que con ese nivel de “poder” no te habrían echado del canal, pero hay mucha gente analfabeta funcional que no entiende lo que lee y “compra” cualquier mentira", "No pierda el tiempo de responder a ese tipo de personas mala onda y con vibra negativa", "odo el apoyo Lo 💕 no tiene pies mi cabezas esta acusación. Tu sigue pa adelante porque eres una persona llena de talentos", fueron algunos de los comentarios.