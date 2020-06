Lisandra Silva comparte profunda reflexión en contra del racismo

View this post on Instagram

No puedo creer que en el 2020 aún estemos luchando por esto ?! Donde esta nuestra evolución, inteligencia, cordura, conciencia?! Lo que supuestamente nos hace superiores a los animales. Todos pertenecemos a una raza, La raza humana. Amémonos, ayudémonos seamos libres de prejuicios de una vez por todas. Black lives matters ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 #UnidosPorLaHumanidad