Al estilo Angelina Jolie, Juana Viale y Gonzalo Valenzuela crían a sus hijos sin estereotipos de género

Por primera vez, la actriz argentina Juana Viale se abrió públicamente pata hablar sobre la crianza de los hijos que tuvo junto a Gonzalo Valenzuela, Silvestre y Alí, así como de su hija Ámbar.

Aunque se encuentran separados desde hace varios años, la pareja tiene muy claro estilo de crianza que quiere para sus pequeños y es muy parecido a que celebridades como Angelina Jolie y Brad Pitt implementan con sus hijos.

Ambos decidieron mantener la vida de sus hijos lejos del ojo mediáticos, por lo que suelen ser muy reservados con todo lo que tiene que ver con los chicos, sin embargo, esta vez la actriz decidió ser un poco más abierta y hablar de su experiencia como madre.

Juana Viale está orgullosa de sus hijos

Durante la transmisión del programa La noche de Mitha, Juana reveló que cría a sus hijos lejos de los estereotipos de género, para que así tengan una mentalidad abierta.

“Yo a mi hija la vestí de celeste desde el día uno, además nunca le puse aritos, y no le cortaba el pelo (…) Cuando salíamos me decían: ‘¡Ay! Que lindo nene’, y yo les respondía que no era nene sino nena. ‘Pero está vestida de celeste…’, me contestaban”, relató.

También aseguró que dejó crecer naturalmente el cabello de sus hijos hasta los cinco años.

“Al más chico, Alí, a veces le preguntaba si no quería que le haga un rodete. ‘No. Soy nene, no nena’, me contestaba. Tenía el pelo largo, pero siempre fue súper varonil”, explicó.

Este tipo de crianza ha hecho que sus hijos sean críticos y debatan sobre el tema. Incluso, la actriz contó cómo su hija la cuestionó en una ocasión cuando habló sobre la "caballerosidad".

Luego de que le explicara a su hijo que debía darle paso a los ancianos, Juana mencionó el término. “Ahí mi hija me miró y me cuestionó por qué agregué la palabra ‘caballerosidad’. ‘Bueno, es un gesto nada más’, les dije”, dijo.

