Esposo de Carolina Jaume justifica compra de insumos médicos

Una vez más a raíz de algunos días de memes y cadenas falsas e infundadas y esta vez generadas POR EL PECADO DE OFRECERLES A LAS PERSONAS Y EMPRESAS precios bajos que consideramos justos y accesibles en nuestra NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO DEBIDAMENTE AUTORIZADA en lo que se refiere a pruebas rápidas Covid -19 y mascarillas, en base a denuncias anónimas maliciosas hemos sido REVISADOS EXHAUSTIVAMENTE por las autoridades en nuestras oficinas durante 5 horas en un operativo que tenemos grabado y es sin precedente en este tipo de negocios. . Felicitamos la firme voluntad del GOBERNADOR del Guayas al cual consideremos una persona de bien y un joven político decente y agradecemos a todas las autoridades de la intendencia, fiscalía, comisaría, policía,, etc que se hicieron presentes porque apoyamos que se hagan controles y revisiones cuando detecten actos irregulares. Solo exigimos públicamente que no se lo realice a dedo. . La verdad GRACIAS A DIOS siempre triunfa y demostramos una vez más documentadamente que tenemos los permisos y registros necesarios para poder operar y vender. . HT SEGUIRÁ TRABAJANDO Y CRECIENDO GRACIAS A LA CONFIANZA DE TODOS USTEDES. En pocos días arrancamos la operación de la primera fase de nuestro centro médico. . . HT CUIDA TU SALUD Y TU BOLSILLO . ATENCIÓN LOCAL PIAZZA CEIBOS TODOS LOS DÍAS DE 8 AM A 6 PM teléfono 043812160 WHATSAPP 0963271586