¿Diana Mina le envió una indirecta a Goyo en su última publicación?

‪Yo no necesito las manos a blanco y negro de dibujos o caricaturas. Son las manos de mi papá (tez oscura) y mi mamá (tez clara) Soy el resultado de la mezcla del amor. Llevan más de 32 años casados y siguen firmes. Por fortuna en casa, me enseñaron a RESPETAR, EDUCARME y AMAR. Así lo hacen ellos, así lo hago yo! Es mi pilar! Dejen el show que no me interesa pertenecer a una “comunidad del color que sea” que no respeta a los demás pero pide respeto! Me interesa ser HUMANA y seguir, evolucionar. Dejen la grosería en redes, que evidencian la falta de educación, ocúpese jajaj haga algo que lo ponga contento, lo digo con amor,por favor no le ponga tono❤️ a mi me duelen todas las muertes, es inexplicable lo que siento en el estómago cuando veo las escenas, no sé cómo escribirlo, no más odio, no lleva a nada! A NADA! Debemos seguir. Hemos evolucionado, vamos! Pilas no se desvíe, esto no es de equipos, yo no tengo ninguno y no es de mi interés 🥊🧚🏾‍♂️😜❤️