Comisión para el Mercado Financiero alerta sobre entidad que promociona por Karol Lucero

La Comisión para el Mercado Financiero emitió una alerta este miércoles sobre la entidad denomidada "Mastery IM Academy", también conocida como "IMarkets Live", que ha sido promocionada en redes sociales por el rostro de TV e influencer Karol Lucero.

"La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el ejercicio de su mandato y objetivos de resguardo del interés público y de la confianza de los participantes del mercado, alerta a inversionistas y público en general sobre la entidad denominada Mastery IM Academy, también conocida como IMarkets Live", parte el comunicado de la CMF.

"Dicha entidad, de acuerdo a la información disponible en su sitio web www.imarketslive.com, desarrolla la venta de servicios educacionales asociados a capacitación en inversión en mercados financieros, a través de acciones, forex y divisas, entre otros. Esto mediante plataformas o aplicativos móviles en que se efectúan transacciones virtuales de los productos", continúa.

Foto: Karol Dance junto a los líderes de Mastery IM Academy / Foto: Instagram

Por lo mismo, el organismo regulador enfatiza que "Mastery IM Academy no es una entidad supervisada y no se encuentra inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores de la CMF".

En base a lo dicho, la CMF advierte "Mastery IM Academy no cuenta con autorización para prestar servicios de intermediación de valores en Chile, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 de la Ley N° 18.045, entre los que se incluyen operaciones de compra y venta de valores, servicios autorizados y otras actividades complementarias previstas en la normativa".

Por otra parte, la CMF informó que esta alerta también ha sido levantada por organismos reguladores en España, Perú, Francia, Reino Unido e Italia.

A través de redes sociales, Karol Lucero dijo que no forma parte de la entidad y que no tiene ningún vínculo formal. El ex "Karol Dance" precisó que su relación con "Mastery IM Academy" sólo se limita a un par de cursos que ha tomado y a un encuentro del que formó parte con sus directores.

Solo fui parte de ese encuentro, esta todo grabado, no tiene nada de malo eso; soy libre de aceptar cualquier invitación a exponer sobre emprendimiento; y recuerda, solo es una alerta nada más, seria injusto dar opinión sin alguna sentencia. Por eso hay que informarse. — Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) June 3, 2020