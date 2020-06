TrabalenguaChallenge: Christell sorprende en Instagram reviviendo su antiguo hit de Rojo

La cantante Christell Rodríguez sorprendió a sus seguidores de Instagram al proponerles un difícil reto: cantar su hit "Trabalengua", en redes sociales.

La joven influencer, que se ha mantenido muy activa en redes sociales durante esta cuarentena, demostró su gran talento con los trabalenguas, reviviendo una de las canciones que la hicieron famosa en la época de Rojo.

"Trabalengua la lengua me trabalengua la lengua, me trabalengua la lengua me tra", dice parte de la canción.

"Subí esto a mis historias y a tiktok asi que por que no al feed? si alguien se atreve a hacerlo en velocidad normal o más rápido súbanlo a su historia y etiquétenme! Y desafien a sus amigos! Estaré compartiéndolos", escribió junto al registro.

¿Te sumas al desafío de Christell? Aquí tienes parte de la letra:

"Trabalengua la lengua me trabalengua la lengua

Me trabalengua la lengua me tra

Trabalengua la lengua me trabalengua la lengua

Me trabalengua la lengua me tra

Tengo una tia que no comprendo

Se pasa el dia discutiendo con su novio

Que la lleve al manicomnio

Porque ya no puede mas

Escucho pero que enrredo

Lo que decia cuando mi tia

Le respondia y le preguntaba

Y me confundia y me enloquecia diciendo

Como quieres que te quiera

Si el que quiero que me quiera

No me quiere como quiero que me quiera

Como quieres que te quiera

Si el que quiero que me quiera

No me quiere como quiero que me quiera

Como quieres que te quiera

Si el que quiero que me quiera

No me quiere como quiero que me quiera

Este trabalengua me traba la lengua

La lengua me traba entera

Haci que no puedo…"