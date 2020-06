Érika Vélez: No se debe endiosar a nadie

"Ya bajen del pedestal a Érika Velez, si es guapa la gordita pero la endiosan demasiado", escribió @xmuchachemierda en Twitter.

Esto generó debate entre los usuarios de dicha red social por lo que la misma actriz y presentadora de televisión respondió.

"Feliz con mi cuerpo Manaba o 'Gordo' como lo veas. La verdad no me ando fijando en cómo lucen otras mujeres, pero en algo tienes toda la razón, no se debe endiosar a nadie", escribió en respuesta a la Twittera.

Feliz con mi cuerpo Manaba o “Gordo” como lo veas. La verdad no me ando fijando en cómo lucen otras mujeres, pero en algo tienes toda la razón, no se debe endiosar a nadie ❤️ https://t.co/NLWbuTI3fk — Erika Velez Z (@erikavelezz) June 2, 2020

Esto generó la reacción de sus seguidores que defendían y apoyaban a Érika Vélez.

A su vez, Vélez cree que se la critica solo por reaccionar a los memes que se dicen sobre ella.

Jajajaja está muy agresiva la gente últimamente — Erika Velez Z (@erikavelezz) June 2, 2020

Eso eso eso eso eso eso……. pic.twitter.com/ThQ1qHu3zd — Jcatarisoski (@jcatarisoski) June 3, 2020

No te seguía por que eres (o quizá, eras) la representación de la mujer usado como objeto de veneración entrando a la sátira, pero, no eres lo que representas más bien lo que dices y piensas. Aunque no sea mucho, aquí un seguidor más. 👏 — Brandon Tarapuez (@brandondani22) June 2, 2020

Ante este debate, su madre también reaccionó:

@erikavelezz no tienes ni debes explicaciones a nadie. No eres responsable de los traumas y complejos de cierta gente. Trabajadora, solidaria, generosa, querida y además bella,con esos dones atraerás siempre la envidia e insultos gratuitos de algunos/as frustradas q dan lástima. — Tatiana Zambrano (@tatizamb) June 3, 2020

Y le respondieron los seguidores de Érika:

Sra no sea malita haga más @erikavelezz , el Ecuador se lo agradecerá — Rafael (@RafaEMC) June 3, 2020

Tengan en claro que Érika no es una diosa, los dioses no interaccionan con humanos. Ella es más como un ángel. Érika Vélez de mi guarda mi dulce compañía, no me des block ni de noche ni de día. Saludos ✌️ — 🇪🇨 Suggar Doctor ⚕️ (@MEDICINANARANJA) June 2, 2020

No entiendo Porq algunas mujeres ecuatorianas son llena de complejos, dejen de envidiar y tirar veneno por la boca y por los ojos.. aprendan a aceptar si es guapa es guapa.. todos podemos brillar de una u otra manera — Majo Balcázar Aquim (@Majo_Balcazar) June 2, 2020

Que envidiosa esa chica. Dar una pena. — Andre mora (@Andresolmora) June 3, 2020

Érika atribuye esos comentarios en su contra al encierro que vivimos por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, se dio el tiempo para responder a quienes interactuar con este tweet.

Más en Nueva Mujer:

Ejercicios fáciles con ligas de resistencia para hacer en casa Las ligas se han convertido en un elemnto que nos ayuda a tonificar el cuerpo

Zumba: Libera endorfinas y ponte en forma practicándolo El zumba es uno de los ejercicios cardio más divertidos y además se pierden muchas calorías.