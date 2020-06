Cecilia Bolocco reflexiona: "Con todo lo que viví con Máximo en realidad morí y nací de nuevo"

Cecilia Bolocco, que durante un año luchó contra el tumor cancerígeno cerebral de su hijo, habló sobre lo que significó este último tiempo para ella, y que, a pesar de todo, se siente agradecida por la experiencia.

La ex Miss Universo, quien hasta ahora se había mantenido en silencio sobre su situación familiar, abrió su corazón y contó que sintió mucho miedo. “Mis dudas eran infinitas. Por supuesto que tenía miedo: miedo a perderlo, a separarme de Máximo, a que le pasara algo tremendo en el proceso, a que perdiera la vista, que quedara sordo, que después no pudiera caminar”.

Durante un año completo luchó por rescatar a Máximo de un tumor cancerígeno alojado en su cerebro, una gran travesía que ella describe como un “túnel de la muerte”, un largo año marcado por dolor, miedo, desamparo, con operaciones e invasivas quimioterapias en Estados Unidos. “Con todo lo que viví con Máximo en realidad morí y nació una nueva Cecilia. Es imposible pensar en mí como hace dos años”.

Cecilia contó que llegó a estar muy débil, sin dormir por varios meses y que se caía del cansancio, “ya llevaba meses sin dormir y físicamente estaba débil, me caía todo el tiempo. Imagínate, sin dormir, sumado a la tensión, el apuro, la angustia de no saber para dónde ir. En un estado de indefensión tan grande, de no saber qué hacer”.

Sobre José Patricio “Pepo” Daire, con quien mantiene una relación desde el año 2016, contó que se siente más enamorada que nunca y que su apoyo fue fundamental durante todo el proceso, “estoy enamorada aun más de Pepo y de la vida, y de mi niño, que es mi gran maestro. No puedo más que agradecer”.

A pesar de toda la pesadilla que vivió durante todo ese año, dijo que se siente agradecida por la experiencia. Siempre tuvo claro que todo era por algo y que había que aprender la lección, “ha sido el camino más duro y desgarrador de mi vida, pero sin duda el más bello”.

